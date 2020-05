VIDÉO - Indochine : Nicola Sirkis se confie sur la mort de son frère, Stéphane Sirkis

publié le 27/05/2020 à 15:53

Nicola Sirkis s'est confié comme rarement sur la mort de son frère jumeau Stéphane, survenu en 1999. Sur le plateau de l'émission Quotidien, mardi 26 mai, le leader d'Indochine a en effet évoqué avec émotion, la disparition de son frère, qui était le guitariste du groupe.

"J’en ai plein des regrets et des remords. Je trouve que ça donne une certaine humilité. Moi je n’aime pas trop les gens qui disent : 'Moi je n’ai ni regret, ni remord'. Non je pense qu’on a tous fait des co***ries, on a tous fait des bêtises. On a tous pas fait des belles choses ou pas assuré", démarre le leader d'Indochine, qui fête ses 40 ans d'existence cette année, avec de nombreuses surprises pour les fans.

Il poursuit : "Les regrets c’est d’avoir perdu mon frère, les remords, aussi, de ne pas l’avoir aidé à se sortir d’un truc. C’est beaucoup de choses, c’est beaucoup de choses… mais la vie est faite de ça, elle n’est pas non plus… elle est cruelle". Une confidence rare qui a pu émouvoir les Indofans. Stéphane Sirkis est décédé le 31 décembre 1999, à la suite d'une hépatite C. De 1982 jusqu'à sa disparition, il était le guitariste d'Indochine.