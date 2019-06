publié le 23/06/2019 à 14:21

Les fans d'Indochine sont déjà nostalgiques : le groupe mythique emmené par Nicola Sirkis termine sa tournée par un second et dernier concert au Stade Pierre-Mauroy de Lille, dimanche 23 juin. Et vu l'impressionnante prestation des rockeurs, samedi, les heureux possesseurs d'un billet ne devraient pas être déçus.

Mais Indochine a pensé à la majorité de ses fans, ceux qui n'ont pas pu se procurer le Graal qui leur aurait permis d'investir les travées du stade lillois. Le bouquet final du "13 Tour" sera donc diffusé gratuitement sur la plateforme de streaming Youtube dès 20h45. Une première pour un concert "d'une telle ampleur en France", indiquait le 18 juin le groupe sur son compte Twitter.

Pour avoir une idée du spectacle qui vous attend depuis votre canapé, il est utile de remonter quelques heures dans le temps. Samedi, Nicola Sirkis et ses musiciens sont entrés sur scène avec la dantesque Black Sky. Le show a véritablement commencé avec 2033. Avec une énergie dont lui seul a le secret, Nicola Sirkis a tenu près de trois heures sans jamais décevoir son public.

¿¿ Evénement : #LaDernièreVague, suivez le concert du 23 juin en direct du @StadePM de Lille !



Rendez-vous dimanche à partir de 20h45, en exclu sur le YouTube Indochine ! https://t.co/ftbMNJHePd pic.twitter.com/yWd4udzf0b — Indochine (@indochinetwitt) 18 juin 2019