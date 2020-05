publié le 26/05/2020 à 14:20

Les Indofans se déconfinent et regardent déjà vers le futur. Le groupe Indochine vient d'annoncer dans un live sur les réseaux sociaux leurs plans artistiques pour les prochains mois. Tout d'abord, une tournée des stades pour l'année prochaine avec des shows à Bordeaux (Matmut Atlantique), Marseille (Orange Vélodrome), Paris (Stade de France), Lyon (Groupama Stadium) et Lille (Stade Pierre Mauroy). Sauf nouvelle crise ou pandémie, les fans peuvent d'ors et déjà bloquer leurs samedis de mai, juin et juillet 2021 pour vivre ce Central Tour et fêter les 40 ans d'Indochine dans un esprit de communion.

Indochine oblige, le groupe a réservé toute une série d'annonce pour ce livestream très artistique dans lequel on pouvait découvrir de la musique, des anciens clips, une interview de Nicola Sirkis ou les coulisses du photoshoot avec Erwin Olaf dont les clichés illustre cette tournée.

Indochine voit en grand une nouvelle fois pour ces concerts en promettant "une mise en scène unique avec un dispositif central qui permettra une proximité avec le public, tout en étant dans un lieu immense". Indochine, qui jouera pour la première fois au centre du stade, a prévu comme d'habitude une politique tarifaire très accessible avec "des prix de places les moins chères pour ce genre de concert".

#INDO40 : A l'occasion des 40 ans du groupe nous avons de grandes annonces à vous communiquer : Le #CentralTour ! La tournée des Stades, en 2021 pic.twitter.com/VzePIe8nia — Indochine (@indochinetwitt) May 26, 2020

Le groupe de Nicola Sirkis tiendra aussi à mettre en avant celles et ceux qui se sont battus en première ligne pendant la pandémie du coronavirus. "Au vu des événements que nous traversons actuellement, un quota de places par Stade sera réservé pour inviter des personnes dont les professions (soignants, postiers, routiers, etc.) ont aidé le pays à vivre ces derniers mois", note le groupe.

Indochine n'oublie pas la musique avec la sortie de Single Collection, un best-of qui contiendra aussi des morceaux piano-voix inédits. "#SINGLESCOLLECTION (2001-2021), disponible le 28 août, et en précommande dès aujourd’hui en : Editions Standard 2 CD, Deluxe 3 CD, Double K7, et 5 VINYLES" a annoncé le groupe sur Twitter.

De nouvelles dates (avec une hypothèse québécoise), un film, une captation du show lillois... Indochine veut visiblement faire de cette année 2021, une année Indochine particulièrement riche. Le groupe a conclu ces annonces nombreuses avec les images de son nouveau clip animé, Nos célébrations.

#INDO40 : fin de ce stream, merci à tous de nous avoir suivi ! <3 Voici en exclu quelques images du clip #NOSCELEBRATIONS (disponible sur https://t.co/KCKy357u3I) pic.twitter.com/4ZT6JIJGWW — Indochine (@indochinetwitt) May 26, 2020