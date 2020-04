VIDÉO - Elizabeth II fête ses 94 ans : des images inédites de son enfance dévoilées

Elizabeth II et sa soeur la princesse Margaret

publié le 21/04/2020 à 15:46

Pour les 94 ans d'Elizabeth II, ce 21 avril, le compte officiel de la famille royale offre un superbe cadeau virtuel. Une vidéo où on l'on voit la reine dans sa petite enfance, avec sa sœur la princesse Margaret et leur mère, The Queen Mum.

Des images rares et encore jamais vues par le public, jusqu'à cet anniversaire spécial d'Elizabeth II. Coronavirus et confinement obligent, aucune célébration n'est prévue pour la reine, qui a d'ailleurs spécifié qu'elle trouve "inappropriées" ces slaves d'honneur qu'elle reçoit chaque année pour son anniversaire.

Dans cette vidéo, on découvre Elizabeth II dans sa sphère très privée. Des instants de son une enfance sont alors dévoilées : elle joue à la balançoire, crée des chorégraphies avec sa sœur, apprend à monter à cheval et s'amuse dans l'herbe. Une vidéo très touchante sur Elizabeth II et sa sœur la princesse Margaret, décédée en février 2002.