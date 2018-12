publié le 02/12/2018 à 16:46

"Quand les Miss poussent la chansonnette". C'est la courte description qui accompagne la vidéo d'un extrait de la finale de Danse avec les stars (DALS). La finale du célèbre show de danse se déroulait samedi 1er décembre sur TF1. Elle opposait les couples composés de Iris Mittenaere et Anthony Colette à Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova.



Et l'ancienne Miss Univers a reçu un soutien auquel elle ne s'attendait vraiment pas. Deux autres anciennes reines de beauté, Marine Loprhelin (Miss France 2013) et Camille Cerf (Miss France 2015) sont arrivées sur le plateau, toutes deux vêtues d'un t-shirt à l'effigie de la finaliste de "DALS". Et elles se sont mises à entonner une chanson en son honneur, sur l'air de Résiste de France Gall.

Une attention touchante, à défaut d'être réellement convaincante, qui n'aura hélas pas suffi à leur amie. L'ancienne Miss France 2016, qui s'était blessée mais avait tout de même décidé de continuer, a finalement été battue. Le jury n'a pas su départager les finalistes et a voté blanc. C'est donc le public qui a décidé du résultat.