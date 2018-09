publié le 29/09/2018 à 15:25

C'est parti pour une neuvième levée du plus fameux (et seul) concours de danse du PAF : Danse avec les stars. Cette année, onze personnalités, devront suer sang et eau afin de s'entraîner à un exercice qui leur est étranger : la danse. Sous l’œil averti des jurés historiques Jean-Marc Généreux et Chris Marques, avec le retour de Shy'm et l'arrivée de l'expert Patrick Dupont, les prestations seront scrutés avec bienveillance mais fermeté.



Valeurs montantes ou stars populaires (voire internationales), la production de DALS propose un plateaux hétéroclite et d'apparence homogène. L'attraction cette année devrait être l'ancienne naïade d'Alerte à Malibu Pamela Anderson. La présence de la recordwoman des couvertures de Playboy donne un regain d'intérêt à cette saison.

Côté féminin, Miss Univers 2017 est de la partie. Iris Mittenaere, sera candidate après avoir coprésenté Ninja Warrior sur TF1. Pour accompagner les deux premières candidates, une troisième ne comptera pas pour des prunes, il s'agit de la chanteuse brune Lio. Carla Ginola, fille de la légende du PSG et Héloïse Martin, comédienne vue dans Tamara, complètent le casting féminin.

Une Grosse tête va se déhancher

Les hommes ne manqueront pas d'intérêt, notamment avec Jean-Philippe dit "Jeanfi" Jeanssens. Humoriste en vogue, comédien, sa popularité a explosé avec son passage aux Grosses Têtes de RTL, dont il est devenu le pensionnaire le plus populaire. Vincent Moscato, ancien rugbyman reconverti dans la comédie, l'animation radio et le one man show, représentera le monde du sport avec Basile Boli.



Ce dernier est connu pour sa belle carrière de footballeur à l'OM mais surtout pour son but unique et victorieux en finale de coupe d'Europe. Anouar Toubali, membre des Kaïra, le mannequin Terrence Tell et le comédien de Demain nous appartient Clément Rémiens, ferment le ban.