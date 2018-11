publié le 25/11/2018 à 00:43

Ses fans avaient sans doute eu peur de ne pas la voir défendre ses chances lors de la demi-finale de Danse avec les stars à la suite de sa blessure dans la semaine. Mais Iris Mittenaere est allée au-delà de la douleur pour fournir une prestation de qualité et finalement relever le challenge samedi 24 novembre : l'ex-Miss Univers accède à la finale du concours de danse.



Ce n'était pas gagné au moment de s'élancer pour une rumba sur Je vais t'aimer (Michel Sardou). Et pourtant, le jury a terminé debout, et lui a donné un très beau 36 de note générale. Mais il y avait un deuxième passage au programme, et Iris Mittenaere allait devoir danser sur un chacha. Résultat : deux 10 et un 37 au final.

Mais c'est le public qui allait décider de son avenir dans DALS. Clément Rémiens qualifié directement en finale, Iris allait devoir attendre le vote des téléspectateurs, qui allait donc lui être favorable face à Terence Telle.