publié le 30/09/2018

Tout le monde l'attendait. Pamela Anderson est aux yeux de tous LA star de la saison 9 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1. Ses premiers pas sur le parquet ont donc attiré tous les regards lors du lancement de cette nouvelle édition, samedi 29 septembre.



Et pourtant, l'actrice de la mythique série Alerte à Malibu a bien failli abandonner avant même que l'aventure ne commence. Durant les répétitions, elle s'est en effet fait deux déchirures aux muscles et aux tendons. "J’ai des gens forts autour de moi et un athlète sérieux à mes côtés, mon partenaire de danse est un génie et nous allons aller aussi loin que possible", avait-elle cependant rassuré quelques jours avant le show.

La compagne d'Adil Rami n'a pas ménagé ses efforts et a offert au public et aux membres du jury un chacha endiablé sur une chanson d'Aretha Franklin, avec son partenaire Maxime Dereymez. Une prestation qui n'a pas vraiment séduit puisqu'elle n'a obtenu que 22 points de la part des juges.



Les shows de Vincent Moscato et Jeanfi Janssens

Si vous en doutiez, l'humour était au rendez-vous ce samedi, grâce à la performance mémorable de l'ancien rugbyman Vincent Moscato, accompagné de la danseuse Candice Pascal. Sur un quickstep tout en costume sur la bande-son du film Mary Poppins, l'animateur radio a laissé parler son énergie et a ravi les internautes.

Et voilà, 45 secondes de Moscato qui danse c’était plus divertissant que tous les matchs de Top 14 de cette journée, encore une belle réussite pour le rugby français. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) 29 septembre 2018

Je suis mort. ¿

On peut donner une immunité à Vincent Moscato pour toute la saison ? #DALS — Super Zappeur (@superzappeur) 29 septembre 2018

Tout aussi rayonnant, l'humoriste Jeanfi Janssens, bien connu des auditeurs de RTL a lui aussi enchanté le public sur un quickstep réalisé avec sa partenaire Marie Denigot sur I'm still standing, d'Elton John. Les juges ont quant à eux retenu son manque de technique et ne lui ont attribué que des 4.

La sensuelle première danse d'Iris Mittenaere

L'ancienne Miss France et Miss Univers avait une lourde mission : ouvrir le bal avec une danse très sexy, un tango argentin sur l'un des tubes de l'été, Havana, de Camila Cabello. Exercice pleinement réussi pour la partenaire d'Anthony Collette, qui a rapidement fait monter la température de quelques degrés, pour finir en apothéose sous des trombes d'eau, rappelant la mythique scène du film Flashdance.