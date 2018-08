L'ex-Miss France Camille Cerf épingle sur Instagram "la lourdeur" d'une drague

publié le 25/08/2018 à 11:02

"C'était un exemple de ce qui se passe tous les jours". Être une femme à la terrasse d'un café ne semble pas toujours rimer avec moment de quiétude. Camille Cerf, Miss France 2015, a publié sur sa story Instagram une vidéo montrant un exemple de ce qu'elle explique devoir subir très souvent, à savoir la drague qu'elle juge lourde d'un homme qui l'abordait jeudi 23 août.



"On ne peut pas avoir votre '06'", demande l'homme qui semble attiré par le physique de l'ancienne reine de beauté. Nullement refroidi par le refus qui lui est opposé, il insiste en lançant un "c'est pour moi" au serveur, afin de signifier qu'il veut payer l'addition de Camille Cerf. Cette dernière refuse et dit clairement "non", dans un rire qu'elle expliquera être nerveux.



Mais "la lourdeur", comme le qualifiera la jeune femme, continue. Pour se présenter, l'homme indique qu'il se prénomme "comme le chat", c'est à dire Félix. "Franchement c'est une beauté, et elle le sait en plus", insiste Félix en s'adressant à son frère. Un "genre de situation tellement gênant", a ensuite écrit Camille Cerf sur la vidéo postée.

Camille Cerf se plaint d'une drague "lourde" à la terrasse d'un café Crédit : Capture d'écran Story Instagram de Camille Cerf

Un comportement qui pourrait à terme être sanctionné dans le cadre de la loi sur le harcèlement de rue défendu par Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

