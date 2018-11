publié le 01/11/2018 à 12:20

"J’y étais confrontée en tant que Miss France parce que Miss France est quelqu’un qui appartient aux Français". Marine Lorphelin, Miss France 2013 et qui est restée très populaire, notamment sur les réseaux sociaux, est revenue sur l'expérience qu'elle a vécue lors de son année comme reine de beauté et a confié avoir vécu des moments douloureux.



"J'ai eu des mains aux fesses par des maires de certains villages. J'ai eu des gens qui m'ont sauté un peu dessus pour me faire un bisou. (...) Je me suis sentie agressée dans mon intimité et je me suis sentie comme un objet et pas comme une femme respectée", a-t-elle expliqué à Télé Loisirs.

Des situations compliquées pour toutes les femmes, avec une dimension souvent sous-estimée : s'échiner à ne pas créer de problèmes. "La difficulté, c’est de se faire respecter sans créer de scandales. J’ai eu des regards bien noir aux personnes concernées, j’ai eu des mots pour dire de s’arrêter là avec le sourire, mais c’est toujours délicat de ne pas créer de scandale", ajoute Marine Lorphelin.

Et c'est avec ce vécu que la future médecin généraliste se félicite de l'émergence du mouvement #BalanceTonPorc. "Il faut pouvoir parler de ça librement et se défendre", insiste-t-elle. L'ex-miss France assure aussi qu'elle soutiendra toujours les femmes qui souhaiteraient dénoncer des actes de harcèlements ou d'attouchements à caractère sexuel.