Six semaines après le début de la compétition, ils font déjà partis des favoris pour remporter la neuvième saison de Danse avec les stars. Iris Mittenaere et son partenaire Anthony Colette subjuguent chaque samedi un peu plus les membres du jury et le public, appelé à voter pour sauver son couple préféré.



Et comme chaque année, les participants n'échappent pas aux rumeurs de relation extra-professionnelle. C'est le cas d'Iris Mittenaere, jugée très proche de son danseur. Mais ce dernier a mis les choses au clair dans une interview donnée à nos confrères du Dauphiné Libéré.

"On danse tous les jours, on apprend à se connaître par la danse. On se raconte des choses de notre vie. Iris devient une amie, comme tous les gens que l’on rencontre dans l’émission", a expliqué Anthony Colette. Ce dernier a toutefois confié avoir eu "un peu d'appréhension" lorsqu'il a su qu'il danserait avec Miss Univers. "J'étais un peu intimidé au début. Puis quand tu la vois tous les jours, ce n’est plus Miss Univers. C’est Iris. Elle a ce titre parce qu’elle est très jolie, mais tu apprends à connaître la personne. Tu t’habitues. Il y a une très bonne ambiance entre nous".



Quand tu la vois tous les jours, ce n'est plus Miss Univers. C'est Iris





Le natif d'Avignon l'assure : "On s'éclate, on rigole aux entraînements. Elle a du potentiel. Tout est positif". Reste alors à remporter le trophée tant espéré, même si le danseur affirme prendre la compétition "prime après prime. Si je pouvais gagner, ce serait top, mais le public et le jury décident, on verra bien !".