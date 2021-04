Catherine Deneuve et ses poules en porcelaine dans une publicité inédite

publié le 05/04/2021 à 18:52

Catherine Deneuve fait son grand retour sur vos écrans d'une manière inédite. La star emblématique du cinéma français se met en scène dans une publicité pour Leboncoin, qui fête ses 15 ans. La vidéo partagée ce 5 avril cumule déjà des milliers de vues.

Plus d'un an après son accident vasculaire ischémique, Catherine Deneuve revient sur le devant de la scène et joue son rôle à la perfection. Celui de Catherine Deneuve, que l'équipe du site Leboncoin essaye de convaincre de tourner une publicité. Tout cela en distillant dans les phrases tout ce que l'on peut trouver sur le célèbre site, qui souffle ses 15 bougies pour le lundi de Pâques.

La deuxième surprise de cette publicité, c'est lorsque Catherine Deneuve explique à l'équipe, qu'elle souhaite vendre des poules. Stupeur dans le salon de l'actrice de Peau d'Âne qui emmène alors ses invités dans une autre pièce. Sont alors exposées des dizaines et des dizaines de poules en porcelaine, petit clin d'œil à Pâques et la tradition des œufs en chocolat. "Je les collectionne", précise Catherine Deneuve en montrant une petite poule "arrivée hier. Leboncoin de Nantes". La pub se termine par le regard des deux membres du site qui ne veulent surtout pas contrarier l'actrice.

leboncoin a 15 ans. #15ansdebon, ça se fête non ? 🎉



Découvrez notre nouvelle campagne TV avec une invitée de marque 🧡



Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule : follow @leboncoin + RT ce tweet pour tenter de gagner un séjour pour 2 à la campagne ! 🎁 #lebonanniversaire pic.twitter.com/IWq10rxpQb — leboncoin (@leboncoin) April 4, 2021