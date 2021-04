Bernard et Dominique Tapie agressés : ce que l'on sait du cambriolage

Bernard et Dominique Tapie séquestrés : "On a beaucoup d'hématomes", confie sa femme à RTL

et AFP

publié le 04/04/2021 à 13:53

Surpris dans leur sommeil, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été violemment agressés dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, à leur domicile en Seine-et-Marne. En pleine nuit, quatre cambrioleurs se sont introduits dans leur maison à Combs-la-Ville, et sont repartis avec des bijoux.

Les quatre malfaiteurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires ont fait irruption vers minuit et demi : ils ont frappé et ligoté les victimes avec des câbles électriques, a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête. L'ancien ministre, âgé de 78 ans, a reçu "un coup de matraque sur la tête". Son épouse, frappée au visage, a pu se défaire des liens : elle s'est ensuite rendue chez la voisine pour donner l'alerte, ont rapporté les autorités.

Légèrement blessée, Dominique Tapie a été transportée à l'hôpital pour consultation, mais aucune des victimes n'a été hospitalisée, a précisé à l'AFP la procureure de Melun, Béatrice Angelelli. Encore choquée, elle a confié sur RTL qu'ils ont "beaucoup d'hématomes".

"Un choc moral émotionnel considérable"

"Ils sont en état de choc : ils sont marqués et scandalisés", a expliqué le maire de la commune de Combs-la-Ville à RTL. Guy Geoffroy s'est rendu sur place ce matin et a pu discuter avec Bernard Tapie. "Le médecin du SAMU a estimé qu'il fallait conduire Mme Tapie à l'hôpital. Heureusement, son état de santé n'inspirait pas d'inquiétude", a-t-il précisé. "C'est un choc moral et émotionnel considérable qu'ils traversent avec le maximum de solidité", décrit l'élu.

De son côté, le petit-fils de l'ancien ministre de la Ville, Rodolphe Tapie, a indiqué que "Dominique avait été transportée aux urgences de Fontainebleau, d'où elle devrait sortir ce matin". "Elle a reçu plusieurs coups, mais elle va bien (...) et mon grand-père a refusé d'être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué", a-t-il ajouté.

Une enquête a été ouverte

Selon Rodolphe Tapie, les quatre agresseurs sont entrés par une fenêtre du premier étage : ils ont emporté deux montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague, précise une source proche de l'enquête. Dans cette affaire, une enquête a été ouverte et confiée à la PJ de Versailles pour vol aggravé avec violences et séquestration. Les autorités n'ont pas communiqué le montant du butin.