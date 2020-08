VIDÉO - Ariana Grande blessée à l’œil par Lady Gaga sur le tournage de "Rain On Me"

Ariana Grande et Lady Gaga sur le tournage du clip de "Rain On Me"

publié le 08/08/2020 à 01:15

Depuis sa sortie le 22 mai dernier, Rain On Me, duo pop et entraînant de Lady Gaga et Ariana Grande cartonne. Et la vidéo des coulisses du clip, postée par Lady Gaga sur son compte Instagram, le 6 août dernier, devrait remettre Rain On Me sur le devant de la scène.

Dans une des séquences de la vidéo, on voit que Lady Gaga a blessé, sans gravité, Ariana Grande à l’œil. "Richard, je l'ai poignardé avec mon ongle par accident en dansant", explique l'actrice d'A Star Is Born. Un incident loin d'être un drame pour Ariana Grande qui confie, alors allongée sur le sol, en regardant sa paupière avec son téléphone : "Lady Gaga m'a griffé l’œil. C'est un honneur. J'espère que j'aurai une cicatrice".

Les deux artistes rient aux éclats et discutent avec beaucoup de bienveillance. Lorsqu'Ariana Grande lance à Lady Gaga : "Tu m'as griffé l’œil", elle lui répond "Tu as griffé mon cœur". Finalement, Ariana Grande se fait "poursuivre" par l'interprète de Stupid Love avec une pommade pour éviter une infection.