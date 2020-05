Lady Gaga : ce drame qui aurait pu mettre fin à sa carrière

publié le 16/05/2020 à 14:31

Stefani Germanotta, pas encore Lady Gaga, a seulement quatre ans quand elle s'exerce toute seule sur le piano de son père. Joseph, Jo s'est longtemps imaginé un destin de vedette de la chanson avant de remballer ses ambitions. La petite Stefani ne connaît pas le solfège. Elle joue à l'oreille des morceaux classiques. A onze ans, elle s'essaiera à l'opéra mais c'est le jazz qui finira par la captiver. Son souhait sera alors de pouvoir chanter un jour avec Tony Bennett, légende vivante, le dernier des crooners. Elle y parviendra une fois devenue Lady Gaga.



Stefani Germanotta était une enfant joyeuse. C'est une adolescente mal dans sa peau. Celle qui sera dans cinq ou six ans Lady Gaga, est mal à l'aise avec son physique. Empêtrée dans ses kilos en trop. Gênée par son nez proéminent qu'elle déteste. Dans quelques années, quand elle sera Lady Gaga, elle passera son temps à lutter contre son poids. Et fera disparaître sa silhouette derrière des tenues extravagantes et des heures de maquillage... Mais pour le moment elle est l'une des souffre-douleurs de son lycée. "Sale, mche, dégueulasse"... Sa mère lui donne alors ce conseil : "Défend toi avec gentillesse...On ne combat pas le feu avec le feu mais avec de l'eau"..



Au début de sa carrière, avec ses premières chansons, la future Lady Gaga ne réussit pas à se faire remarquer. Les castings ne marchent pas. Elle fait davantage sensation comme go-go girl dans les clubs de strip-tease où l'on glisse des dollars dans sa culotte et son soutien gorge. De quoi subsister pour réaliser son voeu le plus cher : changer d'identité. Dans les cours de théâtre, elle détestait déjà qu'on l'appelle Stefani Germanotta...Se présentait toujours sous le nom du personnage qu'elle jouait...Elle va devenir Lady Gaga mais son histoire va commencer par un cauchemar...



L'année de ses 19 ans, un producteur de disques, vingt ans de plus qu'elle profite d'un rendez-vous pour abuser d'elle. Les viols vont se répéter. La chanteuse débutante est choquée mais enfouit alors dans sa mémoire ces agressions. Lady Gaga ne racontera que bien plus tard cette période, la plus sombre de sa vie. Ce traumatisme qui resurgira alors qu'elle le croyait effacé. "J'étais devenue célèbre...Un soir de concert, j'ai éprouvé soudain une grande douleur. J'ai alors pris conscience que j'avais été violée" dira t-elle. A la remise de son Oscar pour la meilleure chanson dans le film A Star is Born, Lady Gaga répondra énigmatiquement ressentir de la tristesse. Personne, sauf elle, ne comprendra cette réponse énigmatique. Mais qui renvoyait à un crime dont elle revoyait chacune des scènes.

