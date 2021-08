Vaccination : David Guetta parle du "décalage" entre la France et les États-Unis

À l'occasion de son concert le 14 août dernier à Orange, David Guetta s'est exprimé sur la vaccination et le coronavirus. Des sujets dont il parle peu depuis le début de la pandémie.

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, il explique : "Cet été, on n’a pas eu beaucoup d’options en Europe, où la plupart des événements d’envergure ont été annulés". David Guetta, qui réside aux États-Unis parle aussi d'un véritable "décalage" avec la France sur le port du masque et les lieux de loisirs : "Ça m’a fait un choc en revenant des États-Unis. En Floride, les gens ne portent plus de masques, tous les restaurants, les clubs sont ouverts. À Las Vegas, les casinos sont ouverts. J’ai halluciné sur le décalage entre les États-Unis et l’Europe".

"J’espère qu’on va tous s’en sortir très vite et que tout le monde va se faire vacciner. Je suis très surpris par le débat actuel. Je ne parle jamais de politique, mais aujourd’hui, l’enjeu me semble important pour tout le monde", conclut le DJ qui a donné son unique concert en France de 2021 dans le lieu emblématique d'Orange devant 8.500 personnes.