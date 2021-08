VIDÉO - AC/DC : "Thunderstruck", le clip électrique du groupe de hard rock

Le 17 août 1990, la Brixton Academy, mythique salle de concert londonienne, aurait bien pu exploser. La scène aurait pu prendre feu, foudroyée par l'énergie électrique de Brian Johnson (chant), Angus Young (guitare), Malcolm Young (guitare rythmique) et Chris Slade (batterie). Il faut dire que pour les fans d'AC/DC, il n'est pas question de rater une occasion pareille : pendant ce concert spécial, le clip de Thunderstruck, single phare du 11e album du groupe, The Razors Edge, va être tourné.

Et comme à son habitude, le groupe australien ne lésine pas sur les moyens pour rendre le show proprement dément. Pour l'occasion, un immense échafaudage, qui rappelle l'architecture des prisons américaines, est installé tout autour de la salle.

Agglutinés sur cette structure métallique, plus de 2.000 fans, vêtus du Tee-shirt "I was Thunderstruck", entrent littéralement en transe aux premières notes du riff. Ils chantent en chœur pour accompagner l'arrivée attendue du chanteur et de sa voix de chat écorché.

Des pionniers du style "GoPro"

Avec AC/DC, le show doit être absolu et l'expérience magique. Alors que le téléphone portable n'existe même pas encore, les musiciens ont l'idée de fixer une caméra à leurs instruments. Résultat : le clip débute sur la baguette du batteur, qui frappe sur ses caisses à un rythme effréné. Au rythme de la musique, la caméra devient, elle aussi, survoltée.



C'est ensuite au tour de la guitare d'Angus Young d'être affublée d'une caméra. Résultat : une vue panoramique sur les doigts du guitariste, maître dans l'art du tapping, une technique consistant à taper sur les cordes de la guitare plutôt qu'à la pincer. Avec cette caméra nichée au cœur des instruments, AC/DC dit définitivement adieu à toute notion d'immobilité : les fans, les musiciens, le décor, tout bouge, tout saute.

Côté coulisses, la recette de Thunderstruck ressemble à celle de la plupart des hits du groupe de hard rock australien : un riff efficace couplé à une énergie démentielle. Côté paroles, le groupe avoue n'avoir pas cherché beaucoup plus loin : "On avait juste à trouver un bon titre... Finalement, on a trouvé cette idée du tonnerre et ça sonnait vachement bien dessus". Une preuve que quand le tonnerre gronde, plus besoin de beaucoup de mots.