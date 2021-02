publié le 23/02/2021 à 17:21

Au lendemain de la séparation des Daft Punk, l'émotion est toujours vive chez leurs fans. Anonymes et stars leur rendent hommage sur les réseaux sociaux depuis la publication de leur vidéo Epilogue, annonçant la fin du duo mythique.

Sur Instagram, David Guetta, grand nom de la scène électro française, a tenu à saluer le talent et le génie des Daft Punk avec un souvenir de 1997. À cette époque, David Guetta avait invité les Daft Punk pour un show à Ibiza. "1997, quand je vous ai invité à Ibiza, je distribuais moi-même les flyers sur les plages en écoutant Around the World (...) les gens ne connaissaient pas encore Daft Punk, mais tout le monde connaissait leur musique", démarre David Guetta dans son message posté ce 23 février.

"À part vous, je n'avais jamais eu d'idoles dans ma vie, je n'ai pas honte de dire que j'étais un fan et je me sens privilégié de vous avoir vu grandir depuis le début (...) À chaque fois que je crée un album, les Daft Punk sont ma référence", poursuit le DJ en invitant ses abonnés à (ré)écouter Homework, le premier album de Daft Punk sorti en 1997.