Un tabloïd britannique condamné à verser 520.000 euros à Meghan Markle

publié le 03/03/2021 à 00:51

Une publication qui coûte cher à l'éditeur du Mail on Sunday. Ce mardi 2 mars, le tabloïd britannique a été condamné à verser 450.000 livres, soit 520.000 euros, de frais de justice à Meghan Markle, après sa récente victoire judiciaire, le 11 février dernier, contre le journal.

L'ancienne actrice américaine avait en effet accusé le Mail on Sunday d'atteinte à la vie privée après la publication d'une lettre adressée à son père. Dans ce courrier, publié en 2019 et écrit quelque mois avant son mariage avec le prince Harry, l'américaine de 39 ans demandait à son père Thomas Markle de cesser de s'épancher et de mentir dans les médias sur leur relation brisée.



C'est le juge Mark Warby qui a ordonné au groupe Associated Newspapers de verser un "paiement intermédiaire" de 450.000 livres pour couvrir ses frais de justice, alors qu'un des avocats de la duchesse de Sussex en demandait 750.000. Ces derniers réclamaient également la publication d'excuses en Une du journal à la suite du jugement rendu le mois dernier.

Les avocats du journal ont indiqué qu'ils entendaient faire appel, tandis que le juge a indiqué qu'il ordonnerait une publication judiciaire, mais a averti qu'elle serait "plus limitée". Ce dernier a également refusé à ce stade de demander au journal de remettre les copies de la lettre.

Une affaire loin d'être classée

En ce qui concerne l'audience sur les dommages et intérêts, le magistrat a différé jusqu'à avril ou mai. Mais selon l'un des avocats du groupe de presse, cette question ne doit pas être évoquée avant que la question des droits d'auteur ne soit tranchée, car se pose la question de savoir si Jason Knauf, alors directeur de la communication du palais de Kensington, est le co-auteur du courrier.

Harry et Meghan ont décidé de quitter leur rôle au sein de la couronne et de s'installer aux États-Unis il y a près d'un an, invoquant la pression des médias britanniques, contre lesquels ils ont lancé plusieurs actions en justice. Le couple doit par ailleurs s'exprimer dans une interview événement accordée à la star de la confession Oprah Winfrey ce dimanche 7 mars à la télévision américaine.