Meghan Markle et le prince Harry veulent quitter les réseaux sociaux

publié le 11/01/2021 à 20:37

2021 année du changement pour Meghan Markle et le prince Harry. Comme le rapporte le tabloïd du Sunday Times, le couple royal qui réside aux États-Unis depuis mars 2020, veut quitter les réseaux sociaux.

Harry et Meghan qui sont suivis par 10 millions d'abonnés sur leur compte Instagram Sussex Royal, souhaitent "ne pas utiliser les réseaux sociaux pour leur fondation Archewell" et il est "très peu probable" qu'ils décident de revenir sur les réseaux sociaux "à titre personnel". Une démarche pour s'aligner sur leur "position progressiste" depuis leur arrivée aux États-Unis, après le "Megxit", et éviter le harcèlement en ligne dont Meghan Markle a été victime.

Meghan Markle avait d'ailleurs confié au podcast Teenager Therapy en octobre dernier : "On m'a dit que j'étais la personne la plus trollée sur Internet de 2019 (...) je m'en fiche que vous ayez 15 ou 25 ans, lorsque les gens racontent n'importe quoi sur vous, cela affecte votre santé mentale et émotionnelle", rapporte The Guardian.

Sur Instagram, cela fait depuis le 30 mars 2020 que Meghan et Harry n'ont rien posté. Une preuve de leur souhait de se retirer des réseaux sociaux. Leur fondation Archewell n'est d'ailleurs pas présente sur Twitter, Facebook et Instagram et communique directement via son site officiel.