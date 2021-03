Harry et Meghan le 27 novembre 2017.

publié le 01/03/2021 à 16:52

Ce dimanche 7 mars, une interview-confession inédite du prince Harry et de son épouse Meghan Markle sera diffusée à la télévision américaine. Menée par Oprah Winfrey, Oprah with Meghan and Harry : A CBS Primetime Special promet de nombreuses révélations.

À une semaine de ce rendez-vous tant attendu des fans de la famille royale, CBS a dévoilé deux bandes-annonces exclusives. Dans celles-ci l'animatrice star assure que le couple de Sussex fait des déclarations "choquantes". Selon la présentatrice Gayle King, proche d'Oprah Winfrey et de Meghan Markle, il s'agirait de "la meilleure interview" jamais réalisée par l'animatrice, révélait le magazine People la semaine dernière.

Selon la chaîne américaine, tous les sujets, même les plus houleux ont été abordés lors de cet entretien, pré-enregistré au domicile du couple en Californie. Deux vidéos de trente secondes ont ainsi été publiées par CBS. "Étiez-vous silencieuse ou avez-vous été réduite au silence ?", demande l'animatrice à Meghan dans le premier teaser. Il faudra attendre le 7 mars pour connaître la réponse.

Des révélations sans filtre

"Ma plus grande inquiétude était que l'histoire se répète", avoue de son côté le prince Harry dans le second extrait. Il évoque alors sa mère, Diana, décédée tragiquement à Paris en 1997. "Je suis soulagé et heureux d’être assis ici, à vous parler avec ma femme à mes côtés, parce que je ne peux pas imaginer ce que ça a dû être pour elle (Diana) de traverser tout ça toute seule, pendant toutes ces années", confie le prince.

"Parce que même si cela a été incroyablement difficile pour nous, au moins, nous sommes ensemble", ajoute-t-il, ému et soutenu par Meghan Markle. Le couple, qui a signé des contrats avec Netflix et Spotify, avait évoqué leur volonté d'être indépendant financièrement ainsi qu'une trop forte pression des médias pour justifier leur souhait de se retirer de la famille royale. Le 14 février dernier, Harry et Meghan ont annoncé attendre leur deuxième enfant.