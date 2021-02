Harry et Meghan : quel prénom pour leur deuxième bébé ?

publié le 15/02/2021 à 23:02

Pour la Saint-Valentin, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé une jolie nouvelle : ils attendent leur deuxième enfant. À peine le porte-parole avait transmis l'information à la presse que déjà les bookmakers lançaient les paris pour le prénom du bébé.

Selon le site Ladbrokes, habitué des paris en tout genre sur la famille royale britannique, les prénoms Alfie (pour un garçon) et Alexandra (pour une fille) tiennent la corde avec une cote de 4 contre 1. Suivent Charles et Charlie (5 contre 1), Philip et Elizabeth (6 contre 1) ou encore James (8 contre 1) et Diana (10 contre 1).

Les parieurs avaient aussi beaucoup misé sur l'annonce d'un deuxième bébé à venir avant fin 2020. Mais le duc et la duchesse de Sussex ont attendu le 14 février pour révéler cet heureux événement.

Sur le site Ladbrokes, les paris sont aussi toujours en cours pour le bébé de la princesse Eugénie, qui a accouché d'un petit garçon le mardi 9 février dernier, mais qui n'a toujours pas révélé son prénom. Nombreux sont ceux à avoir misé sur Arthur.