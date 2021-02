"Top Chef", saison 12 : découvrez les 15 candidats de la prochaine saison

Thomas Chisholm (28 ans) est franco-américain et est l'ancien sous-chef du Restaurant AT

Crédits : Marie ETCHEGOYEN/M6 |

publié le 03/02/2021 à 15:00

Top Chef 2021 c'est pour bientôt. La saison 12 du concours culinaire sera diffusée à partir du 10 février prochain sur M6. 4 candidates et 11 candidats vont s'affronter derrière les fourneaux pour rivaliser de techniques, ingéniosités et saveurs pour impressionner les jurés Hélène Darroze, Paul Pairet, Michel Sarran et Philippe Etchebest.

Une grande fraternité parmi les candidats se ressent tout au long de la saison. "Plus que jamais c’était un groupe de copains incroyables", a d'ailleurs révélé la cheffe Hélène Darroze au micro de RTL.

Pour cette 12e édition, les mythiques épreuves de "la guerre des restos" et de "la boîte noire" seront bel et bien de la partie. Une nouvelle saison placée sous le thème de "la créativité sans limite", a indiqué le producteur de l'émission Romuald Graveleau à nos confrères. "On les pousse vraiment dans leurs retranchements, on leur demande d'aller encore plus loin. De saison en saison, c'est toujours plus !", a pour sa part confié Philippe Etchebest.