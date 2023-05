Top Chef : avec quel plat le chef Guillaume Gomez a séduit la Reine d'Angleterre ?

Aux commandes des cuisines de l'Élysée pendant 21 ans, Guillaume Gomez en a composé des menus pour les chefs de l'Etat et leurs prestigieux invités ! Au micro de Stéphane Rotenberg, le chef, est revenu sur le plat qui a conquis la Reine d'Angleterre lors de sa venue en France en 2014, pour célébrer les 70 ans du débarquement en Normandie.

L'enjeu était important, car il fallait non seulement ravir les papilles de l'Élisabeth II, tout en surprenant le président François Hollande qui ne devait pas manger un plat déjà consommé auparavant : "A chaque fois, on se doit de proposer au président du nouveau. Il y a quelque temps, je lui avais servi de l'agneau de Pauilac, donc là, je propose l'agneau de Sisteron", explique le chef.

Une idée qui aura totalement convaincu la souveraine, d'autant que l'agneau a été servi avec du foie gras, un mets typiquement français, qu'elle affectionne particulièrement : "Le menu est servi, la réception se passe, tout se passe très bien. C'est pour la reine d'Angleterre, bien évidemment donc le menu est repris par la presse aussi bien française et britannique. Il y avait en plus du foie gras, ce qui avait créé un petit scandale outre-Manche. Et nous, pour soutenir nos éleveurs, on met très souvent du foie gras au menu et donc l'agneau de Sisteron est un avantage collatéral", raconte Guillaume Gomez.





















À écouter TOP CHEF - 24 . Les cuisines de l'Élysée racontées par le chef Guillaume Gomez 00:10:20

La présence du foie gras au menu a suscité une énorme polémique au Royaume-Uni en raison du prince Charles, également convié à ce dîner. Le futur roi désapprouve cette spécialité car il est sensible au respect des terres et des animaux. Il est également un fervent partisan de la culture biologique. Charles III interdira d'ailleurs la consommation du foie gras dans les résidences royales l'année dernière.

Au-delà, de ce scandale, le chef Guillaume Gomez a involontairement permis de relancer la filière de l'agneau de Sisteron qui était en grande difficulté à cette époque : "Je reçois une lettre quelques mois après, très touchante d'une maman qui m'explique que son fils était éleveur à Sisteron. Elle y voyait quelque chose d'un peu mystique parce qu'on avait le même prénom et que son fils s'était malheureusement suicidé. Parce que, comme bon nombre de nos agriculteurs, ça va mal et que l'appellation 'agneau de Sisteron' tombait", raconte-t-il.

La recette du "Baron d'agneau de Sisteron aux saveurs printanières", servi à l'Élysée, aura donc eu un double bénéfice : "Proposer ce menu à la reine d'Angleterre a permis aux exportations de démarrer parce que des gens en Angleterre vont vouloir servir de l'agneau de Sisteron et les chefs en France aussi. Je pense que c'est le rôle de la cuisine de l'Élysée de soutenir tous ces producteurs, tous ces agriculteurs, tous ces éleveurs, tous ces vignerons, car ils font cette gastronomie. Si la gastronomie française peut rayonner aujourd'hui, ce n'est pas que grâce à leur chef. C'est aussi et surtout grâce à celles et ceux qui font cette gastronomie", conclut Guillaume Gomez.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.