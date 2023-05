Elizabeth II : que sont devenus les corgis de la Reine ?

Huit mois après la disparition d'Elizabeth II, que sont devenus ses corgis ? Véritables mascottes du Royaume-Uni, ils sont toujours dans la famille royale car le frère du roi, le prince Andrew, s'en occupe. Ils ont dû quitter leur coussin de velours dans le château de Windsor pour s'installer dans la résidence que le prince Andrew partage avec son ex-épouse, Sarah Ferguson, tout près de leur ancienne résidence, le terrain de la forteresse.

Les deux toutous ne sont donc pas dépaysés et peuvent s'ébrouer dans le parc royal avec leurs nouveaux maîtres. Même s'il semble que ce soit Fergie qui supervise Sandy et Muick. "Ils sont une véritable joie", a dit Sarah Ferguson à la presse anglaise. "À chaque fois qu'ils aboient pour rien, je me dis que c'est parce que le fantôme de la reine vient de passer par là". Des chiens spéciaux à plus d'un titre, "dès qu'ils se mettent à courser un écureuil, je panique", a-t-elle ajouté. "Ce sont des trésors nationaux".

Les petits chiens représentent de véritables symboles de la monarchie anglaise. "On vend toujours beaucoup de souvenirs à l'effigie des corgis, on les associe toujours à la monarchie", témoigne Bob, le manager du magasin de cadeaux du pont de Tower Bridge. "On ne voit pas encore beaucoup de Jack Russell, mais ils ne sont pas aussi présents avec le roi que les étaient avec la reine", ajoute-t-il. Les deux chiens du roi, Beth et Bluebell, ne sont pas encore mis à toutes les sauces, mais ils prennent déjà quand même la forme d'un long gâteau roulé au chocolat dans les magasins de la capitale.

