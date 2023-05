Charles III : Buckingham dévoile deux nouvelles photos du roi et ses descendants

Deux nouveaux clichés du couronnement de Charles III ont été diffusés sur les réseaux sociaux de la famille royale. Sur le premier, on peut voir le roi Charles, sur son trône, couronne sur la tête, orbe et sceptre à la main, symboles de la monarchie, entouré par son fils William, à sa droite, et son petit-fils George, à sa gauche. Ces deux derniers sont les prochains dans l'ordre de succession de la couronne britannique.



Sur la seconde photographie, Charles III est beaucoup plus entouré. On y retrouve notamment la reine consort Camilla. Tous les deux posent avec leur couronne. Autour d'eux, on peut voir leurs pages d'honneur et les dames présentes au couronnement. Ainsi, la sœur de Camilla, Annabel Elliot est également sur ce cliché, tout comme ses petits-fils Freddy Parker Bowles, Gus et Louis Lopes, ainsi que son petit-neveu Arthur Elliot.

Trois jours après le couronnement, les photos officielles du roi et de la reine consort avaient été publiées sur les réseaux sociaux de la famille royale.









