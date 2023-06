Top chef 2023 : "C'était la pire épreuve", réagit Mathieu défié par Danny

Le quatorzième épisode de "Top Chef" signe le départ du candidat le plus atypique de la saison, Mathieu. Interviewé par Stéphane Rotenberg dans Top Chef, le podcast, il se confie sur cette dernière épreuve qu'il a jugé très complexe : "Ma dernière épreuve, c'était la pire de toute la compétition, celle que Dany m'a donnée".

En effet, lors de cette demi-finale, les trois candidats ont imaginé leur épreuve pour l'imposer aux deux autres. Danny aura su complétement déstabiliser Mathieu avec son challenge : "Faire un classique français avec trois techniques moléculaires, je l'ai expérimenté il y a quelques années et j'aime bien, mais ce n'est pas mon style, ce n'est pas moi. Je me suis dit 'Mathieu, t’as merdé t’aurais dû bien te renseigner et mieux étudier cette technique", explique le candidat.

Hugo et Danny travaillant aux côtés de chefs étoilés tels que Michel Roth, Franck Derouet ou encore Laurent Petit, Mathieu s'est vite senti inférieur techniquement pendant l'épreuve : "Au milieu de l'épreuve, je le savais, je m'étais dit 'c'est quand même les demi-finales de Top Chef, et ce que je fais, ça n'a pas le niveau'. Il faut être franc. Je n'ai pas baissé les bras, mais je savais que je n'allais pas faire quelque chose qui allait égaler les candidats. Et au final, j'ai envie de dire 'bravo Danny'", raconte-t-il.

À écouter TOP CHEF - 27. Les confidences de Mathieu après son élimination 00:22:42

De nature plutôt introverti, Mathieu révèle que la présence des caméras et des journalistes pendant l'épreuve ont joué sur son stress : "C'est extrêmement perturbant et je pense que pour une personne comme moi, ça l'est beaucoup parce que j'aime toujours être dans le silence. J'aime bien quand il n'y a pas un mot en cuisine et que chacun sache ce qu'il a à faire. On bosse et c'est tout. Et là, le fait de parler continuellement, c'est une première pour moi. Et c'est vrai que, ça n'a pas été très évident", explique-t-il.

Avant de faire Top Chef, Mathieu confie avoir été très colérique et stressé dans son travail : "Je serais venu il y a cinq ans faire Top Chef, j'aurais été différent, j'aurais été beaucoup plus stressé, beaucoup plus exigeant et méchant." Ayant cuisiné dans les quatre coins du monde aux côtés de Jacques, son frère, il explique être maintenant quelqu'un de plus apaisé : "C'est vrai qu'avec le voyage, j'ai réussi à canaliser ce stress et parfois même cette colère", conclut-il.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

