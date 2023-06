12 ans après sa victoire à Top Chef, Stéphanie Le Quellec s'est confiée au micro de Stéphane Rotenberg sur sa célébrité rapidement acquise à la sortie de l'émission. Une côte de popularité qui lui aura été d'une part bénéfique professionnellement puisqu'après le programme, les cuisines du George V l'ont réclamée, mais de l'autre, sa vie personnelle aura été affectée.

Le passage de l'ombre à la lumière peut parfois être rude pour une personne anonyme : " J'ai un souvenir très précis de la première de la diffusion de la première émission, et le lendemain, je vais faire mes courses à Cannes. Et là, le regard des gens, je n'étais pas prête à ça. Tu mets un petit peu de temps à vivre avec ta notoriété, à s'y habituer, à gérer tout ça ", explique la cheffe.

Stéphanie Le Quellec raconte que sa famille et notamment son mari, ont très mal vécu cette mise en lumière soudaine : "D'un seul coup, tu ne leur appartiens plus, ton mari, tes enfants, etc. T'es dans la rue, tu ne leur appartiens plus pendant un laps de temps. Donc tout ça, il faut apprendre à vivre avec. Mon mari ne l'a pas bien vécu non plus. À la sortie de Top Chef en 2011, tout de suite, ça a été très violent pour lui. Mais aujourd'hui, il a appris à vivre avec."





















Côté professionnel, Top chef a permis à Stéphanie Le Quellec de devenir en 2013, cheffe du restaurant "La Scène", dans l'hôtel cinq étoiles du George V. Un pas supplémentaire dans la haute gastronomie française, mais aussi dans l'exposition médiatique : "J'étais hyper attendue parce que c'était assez nouveau, ces chefs issus de la télé, on pensait que j'avais eu la place parce que je sortais de la télé et non pas forcément parce que j'en avais les compétences."

La cheffe raconte que cette promotion "5 étoiles" lui aura valu énormément de pression à ses débuts : "J'ai senti en tout cas que si je ratais la marche, on ne me raterait pas, et ça ferait plaisir à quelques-uns".

La jeune cheffe aura mis peu de temps à mettre tout le monde d'accord puisqu'elle obtient une première étoile du guide Michelin l'année d'après, avant d'en obtenir un seconde en 2019 : "Une fois que les gens se sont assis à table, une fois qu'on a passé le fantasme de 'c'est parce que c'est une femme', parce que c'est un sujet ça aussi. Une fois qu'on a passé le 'c'est parce qu'elle est médiatique', une fois qu'ils sont assis à table et qu'ils voient que je sais faire la cuisine, l'intérêt n'est plus de dézinguer pour dézinguer, si c'est bon, c'est bon", conclut Stéphanie Lequellec.

