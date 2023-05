Top chef 2023 : comment l'émission a chamboulé la vie de Sarika

Le treizième épisode de "Top Chef" signe le départ de la gagnante "d'Objectif Top Chef", Sarika. Interviewée par Stéphane Rotenberg dans Top Chef, le podcast, elle se confie sur ses débuts difficiles : "Le fait de me retrouver du coup avec quinze autres candidats qui ont des expériences de dingue, qui font ça depuis une dizaine d'années, c'était hyper intimidant. Je me suis posée pas mal de questions, 'Est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce qu'à un moment donné, je vais réussir à prendre du plaisir plus qu'autre chose ?'".

Contrairement à la plupart des autres candidats, la cuisine n'était pas un rêve d'enfance. Issue d'une famille cambodgienne, ses parents ont fui le génocide des Khmers rouges dans les années 80 : "Ils ont été ouvriers toute leur vie donc mes parents ont placé beaucoup d'espoir en mes frères et sœurs et moi. Ils nous ont poussés à faire de longues études, donc on a une éducation très stricte, très portée sur la réussite sociale, scolaire et professionnelle. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac S, j'ai fait un an de droit, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et un master marketing de vente", raconte-t-elle.

C'est à 26 ans, que la jeune femme décide de chambouler sa vie professionnelle et de tenter sa chance dans la cuisine : "Je n'étais pas du tout épanouie dans mon travail, malgré ma situation confortable. J'aimais bien la cuisine donc, je me suis dit 'pourquoi pas?' Au final, je trouve une formation en un an au lycée hôtelier de Lille. Je me dis, c'est un an de cuisine, un an où je vais me former en apprentissage et si ça me plaît, bingo", explique-t-elle.

À écouter TOP CHEF - 25. Les confidences de Sarika après son élimination 00:16:18

La suite, peut se deviner, Sarika se passionne pour ce métier malgré ses doutes et la réticence de ses parents : "Honnêtement, j'ai douté absolument tous les jours. Ça fait partie de mes qualités et aussi de mes défauts. Je me remets beaucoup en question, je réfléchis beaucoup. C'était la première fois où vraiment, j'allais à l'encontre de mon schéma éducatif ", déclare la candidate.

Ce n'est qu'au moment de sa participation à "Objectif Top chef" que sa famille découvre son goût pour la cuisine : "Je communique très peu avec mes parents sur ce que je ressens, sur ce que j'entreprends, sur ce que je vis en fait. Donc on est très pudique sur ça. Donc c'est vrai qu'ils n'étaient même pas au courant que j'adorais cuisiner. Ils n'étaient même pas au courant que j'avais un piercing au nez, ils l'ont découvert à la télé ", révèle-t-elle.

Au micro de Stéphane Rotenberg, Sarika confirme que ses performances à "Objectif Top Chef" et "Top chef" l'ont confortée dans sa décision de changer de profession : "Ça a été deux concours qui m'ont aidée sur deux plans différents. 'Objectif Top Chef', ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable et que j'en avais sous le pied et que j'aimais beaucoup la cuisine. Et ça a aidé, toute ma famille à accepter ma nouvelle orientation. Top Chef, ça a été un concours avec moi-même", conclut-elle.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info