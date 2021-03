"Top Chef" 2021 : épreuves, chefs invités... Que vous réserve l'épisode 6 ?

publié le 17/03/2021 à 12:55

9 candidats sont toujours dans la course de Top Chef 2021. Après l'épreuve inédite de "Qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Pairet ?" et la participation de Guy Savoy la semaine dernière, l'épisode 6 de ce 17 mars réserve de nouvelles surprises au public et aux candidats.

Dans la brigade d'Hélène Darroze (rouge), Chloé, Sarah et Mohammed sont toujours dans la course. Chez les bleus, c'est Matthias qui représente le chef Etchebest. Du côté des violets de Paul Pairet, Pauline est dans la compétition, tandis que Thomas et Arnaud forment la brigade jaune de Michel Sarran.

Pour cette sixième semaine de compétition, les candidats et les candidates vont s'affronter dans l'épreuve du chef deux étoiles Pascal Barbot. Le chef étoilé est devenu une référence en traitant tous les produits de manière égale aussi bien le caviar et le riz. C'est d'ailleurs ce dernier qui sera le thème de l'épreuve. Cuisson, choix des variétés, présentation, goût, les brigades vont devoir rivaliser de créativité.

Une épreuve inédite avec le chef Ángel León

Ángel León, chef triplement étoilé espagnol, s'est fait connaître sur la scène culinaire pour ses innovations. Élu "chef européen de l'année" en 2017 pour sa recherche sur la cuisine de la mer, il va mettre au défi les candidats de lui montrer une nouvelle technique de cuisson des produits de la mer. Tout cela en réalisant un show spectaculaire devant le chef espagnol.

Les candidats qui n'auront pas été sélectionnés au cours des deux épreuves se retrouveront sur la sellette. Les chefs de brigade devront décider qui ils envoient en dernière chance dont le thème cette semaine est les moules.