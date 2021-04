"Top Chef" 2021 : épreuves, chefs invités ... Que vous réserve l'épisode 12 ?

publié le 28/04/2021 à 08:02

Ils ne sont plus que 5 dans Top Chef 2021 : Mohamed (brigade rouge, Hélène Darroze), Pierre (brigade jaune, Michel Sarran), Bruno et Mathias (brigade bleue, Philippe Etchebest), Sarah (brigade violette, Paul Pairet). Et dans l'épisode 12, diffusé le 28 mai à partir de 21h05 sur M6, ils devront redoubler de créativité pour garder leurs places.

L'épisode 12 va démarrer par l'épreuve du chef triplement étoilé Alexandre Mazzia. Le chef marseillais a fait de la juxtaposition de cuisson sur un même produit sa marque de fabrique. C'est sur ce thème qu'il va challenger Sarah, Mohamed, Mathias, Pierre et Bruno. Chacun va devoir cuire une protéine de plusieurs façons afin que chaque cuisson apporte une texture et une saveur particulière au plat.

Vient ensuite l'épreuve de Paul Pairet, l'un des chefs les plus créatifs au monde, récompensé par le titre du Meilleur restaurant du Monde et de trois étoiles au Guide Michelin. Les candidats vont devoir proposer une version d'un plat original et gastronomique, qui bouscule les codes de la dégustation avec une expérience culinaire inédite. Les candidats seront coachés par 4 chefs triplement étoilés dans cette épreuve, qui sont déjà passés dans l'émission : Pierre Gagnaire, Glenn Viel, Pascal Barbot et Arnaud Donkele.

Les candidats qui n'auront pas remporté l'une des deux épreuves se retrouveront en dernière chance dont le thème cette semaine est les agrumes.