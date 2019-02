publié le 06/02/2019 à 08:20

Seulement 15 candidats et il n'en restera qu'un... Le concours Top Chef 2019 sera lancé mercredi 6 février 2019, et pour la première émission, les cuisiniers s'affronteront afin de dégoter une place dans l'une des brigades. Florian, un candidat de 27 ans, tente de séduire les jurés - et plus particulièrement la cheffe Hélène Darroze - grâce à une cuisine pointue et une séduction incisive.



Boucles d'oreilles, mèche cirée et barbe taillée à la perfection, Florian est chef adjoint dans un restaurant étoilé en Normandie. Sûr de lui, il affirme être venu tout spécialement pour la cheffe de brigade. Pourquoi est-il à Top Chef ? "C'est clairement pour vous voir cheffe", sourit le candidat, le regard posé sur son épluche légume.

Le charme semble opérer, Hélène Darroze est même impressionnée par le candidat qui n'a pas froid aux yeux. "Déjà que j'aimais son histoire de trompe l’œil, je me rends compte que sa personnalité me plaît aussi", confesse-t-elle. La cheffe étoilée choisira-t-elle le candidat au regard de braise pour intégrer son équipe ? La réponse à partir du mercredi 6 février, à 21 heures dans la grande première de Top Chef 2019.