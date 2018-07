publié le 27/01/2018 à 22:48

L'émotion était intense pour Pascal Obispo. Le nouveau coach de The Voice n'a pas retenu ses larmes en entendant les premières notes du passage de Rébécca. La jeune femme a interprété Lucie, l'un de ses plus grands titres. Très vite, Florent Pagny, Mika et Zazie se sont retournés. "C'est la première fois que je vois quelqu'un en face interpréter une de mes chansons. Cela fait partie de mon histoire, cette chanson a été un pur hasard, ça m'a touché, tu l'as chanté d'une manière très, très sobre", lui a déclaré Pascal Obispo.



"Ma mère m'a toujours emmené voir vos concerts", lui a répondu Rébécca sous les applaudissements du public. Sans surprises, la jeune femme a décidé de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo. Il a ainsi trois talents de son équipe avec Solia et Ecco. "C'est plus de l'admiration et de l'amour, Pascal je vous choisis", a soufflé Rébécca avec émotion sur la scène de The Voice.