"The Voice Kids" : Emma, 10 ans, remporte la victoire

publié le 08/12/2018 à 11:05

Le public a choisi. La petite Emma a remporté The Voice Kids, diffusé sur TF1. À 10 ans, l'écolière en CM2 a séduit une fois de plus son auditoire pour la dernière émission. Elle est la plus jeune lauréate de l'émission à recevoir le trophée, qu'elle peine d'ailleurs à soulever.



"Quelle chanteuse ! Elle a une grande maturité dans sa voix. C’est une bosseuse, je la trouve sublime", a salué sa coach Jenifer après l'interprétation de "I have nothing" de Whitney Houston de sa protégée. Le talent a ensuite repris le titre "Viens on s'aime" de Slimane en duo avec sa coach.

Atteinte d'une maladie incurable des yeux, la rétinite pigmentaire, Emma s'était présentée lors des auditions à l'aveugle avec une reprise de la célèbre chanson de Serge Lama "Je suis malade". Interviewé par Télé Loisirs, la jeune fille se montre courageuse. "Chaque année, je perds la vue…Et si on ne trouve rien, je serai aveugle".

#TheVoiceKids

Et la grande gagnante de la saison 5 de The Voice Kids est... https://t.co/VJpkJRsCOb — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 7 décembre 2018

Mais elle refuse de s’apitoyer sur son sort : "J’ai une très bonne santé malgré ce que j’ai. Ça m’embête juste des fois quand je fais tomber des objets. J’arrive quand même à me déplacer".