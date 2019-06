publié le 07/06/2019 à 20:00

Tout s'est joué à 0,4%. Jeudi 6 juin, Whitney Marin, 20 ans à peine, a remporté la 8e saison de The Voice avec 37,9% des voix des téléspectateurs. Une victoire d'une très courte tête puisque la protégée de Mika n'a recueilli que 0,4% de plus que Clément, le talent de Soprano (qui a recueilli 37,5% des voix, ndlr). Sidoine, le candidat Jenifer est arrivé 3e avec 13,3%, suivi de Pierre Danaë, talent de Julien Clerc, qui a terminé le concours avec 11,3% des suffrages.



La jeune femme, qui souffre de fibromyalgie (une maladie qui entraîne des douleurs chroniques, ndlr) a charmé le public avec ses interprétations justes, sensibles, et parfaitement exécutées sur le plan technique. Durant cette finale, elle a notamment chanté One Moment in Time, titre de l'idole de son papa, Whitney Houston, grâce à qui elle porte d'ailleurs ce prénom.

Whitney a également partagé la scène avec Aya Nakamura sur son plus grand tube Djadja, avant d'offrir aux téléspectateurs un sublime duo avec son coach Mika sur Skinny Love, ballade de Bon Iver popularisée par la suite par Birdy. Un moment plein d'émotion, qui a laissé sans voix les deux interprètes.

Lors du verdict, la jeune femme de 20 ans a dédié sa victoire à ses parents mais aussi à son village du Vigan, dans le Gard, où elle est déjà considérée comme une star.



Une commune de moins de 10.000 habitants qui a suivi le parcours de la candidate depuis le tout début et son audition à l'aveugle sur le très énergique Friends de Marshmello et Anne-Marie, qui avait convaincu deux coachs, Soprano et son idole Mika, qu'elle n'avait pas hésité à choisir en compagnie de sa famille, venue sur le plateau la féliciter.

Mika, qui l'a portée durant tout le concours, a salué avec beaucoup d'émotion l'évolution de sa protégée durant les presque quatre mois qu'a duré l'émission.



Un parcours jalonné de performances remarquables, à l'image de Shallow, chanson tirée de la bande-annonce d'A Star Is Born, avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Elle avait également conquis une nouvelle fois Mika qui lui a offert sa place pour les battles sur LE titre phare de Whitney Houston, I Will Always Love You.