"The Voice Kids" 6 : qui sont les 8 jeunes talents qualifiés pour la finale ?

Ali (équipe d'Amel Bent) chante "All the man that I need" de Whitney Houston

publié le 19/10/2019 à 11:18

On connait les finalistes de The Voice Kids 6. Ils étaient 16, quatre par équipe, à prétendre à une place pour la grande finale en direct du télé-crochet de TF1 qui se tiendra vendredi 25 octobre. Ils ne sont plus que 8 à pouvoir succéder à la petite Emma, grande gagnante de la saison 5.

Âgés de 8 à 16 ans, les chanteurs en herbe ont tout fait pour convaincre les membres du jury : Amel Bent, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori. Seul un talent par équipe pouvait se qualifier mais rien n'était perdu pour les trois autres puisque les coachs disposaient cette année du joker "talent volé" qui leur permettait de voler le candidat d'un autre parmi les trois restants.



Dans l'équipe d'Amel Bent c'est Ali, 12 ans, qui a été sélectionné pour la finale, grâce à sa reprise de All The Man That I Need de Whitney Houston. Coup de théâtre pour un autre membre de l'équipe d'Amel. Antonia, 10 ans, qui a chanté The Power of livre de Céline Dion a été "volée" par Patrick Fiori. Elle poursuit donc elle aussi l'aventure.

Du côté de Jenifer, ticket gagnant pour le jeune Tahitien de 8 ans, Natihei. Il a séduit sa coach avec Never Enough, une chanson d'amour extraite du film The Greatest Showman.

Talima, 12 ans, qui a interprété Papaoutai de Stromae a été choisie par Soprano pour aller en finale. Mais double rebondissement dans l'équipe du rappeur puisque Jenifer lui a "volé" Lilou 14 ans, et Amel Bent a récupéré Soan 11 ans, qui ont respectivement chanté Avant qu'elle parte de Sexion d'assaut et Redemption Song de Bob Marley.

Enfin, chez Patrick Fiori, la route continue pour Manon 15 ans qui a courageusement repris Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Philippe 15 ans sera lui aussi de la partie vendredi prochain puisqu'il a été repêché par Soprano, touché par sa prestation sur Bohemian Rhapsody de Queen.