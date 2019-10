publié le 17/10/2019 à 13:33

Alain Souchon n'a pas de tablette ou de smartphone pour surveiller les réseaux sociaux mais on lui raconte tout de même ce qu'on y dit de lui. Invité sur RTL il y a quelques semaines, le chanteur avait agacé les opposants à Emmanuel Macron lorsqu'il a déclaré qu'il y avait du romanesque dans la vie de l'actuel président.

"Une fois j'ai dit sur RTL que la vie de notre président Macron était romanesque, raconte Alain Souchon. D'avoir tout réussi dans sa jeunesse et d'en être arrivé là et puis de se faire assassiner comme ça... Et puis là, on m'a dit sur internet - on me l'a raconté, je ne regarde pas - que j'étais 'un connard', que je 'soutenais ce con'... "

"J'ai juste dit qu'il avait une vie romanesque pas que je le soutenais, explique l'artiste. Donc il y a un contre-sens et une violence... Moi je préfère ne pas regarder les réseaux sociaux, je suis à côté du monde. Les pieds dans l'herbe sur le bord de la route", a déclaré, philosophe, Alain Souchon au micro de Stéphane Bern sur RTL ce jeudi 17 octobre.

La vie "romanesque" des présidents

"On est tous très inquiets pour la planète, on est émus d'avoir un président aussi talentueux, si jeune et en même temps qui se fait taper sur les doigts toute la journée, avait déclaré Alain Souchon, le 30 août 2019. (...) 'Petite tapette, on va te couper la tête', c'était marqué dans la rue de Rennes à côté de chez moi, se souvient-il. Ça me choque. Et en même temps... c'est drôle ces parcours. C'est émouvant ces parcours. Ces gens si brillants, si intelligents, si cultivé, qui se retrouvent si jeune là... C'est un roman. De toute façon, c'est romanesque la vie de nos présidents. Que ce soit Mitterrand, Chirac, Hollande... Ce sont des gens tellement brillants..."

"Sur la politique, je l'ai trouvé parfois arrogant, avait-il précisé. Bien sûr, c'est parce qu'il est jeune. Mais c'est assez magnifique de voir ce jeune garçon à la tête d'un État important comme ça. Vous savez aujourd'hui, la politique c'est difficile de faire des compliments. François Hollande on disait 'qu'il s'en aille, qu'il s'en aille'. Moi j'étais là du temps du général de Gaulle et tout le monde disait aussi 'qu'il s'en aille, il est vieux, il nous fait chier'. Et maintenant tout le monde l'apprécie. La politique c'est spécial..."