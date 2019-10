publié le 09/10/2019 à 17:56

C'est une collaboration totalement inattendue qui vient bousculer la scène pop française en ce début octobre 2019. Jenifer a convaincu la chanteuse Kylie Minogue de participer - en français, s'il vous plaît - à un nouveau titre baptisé On oublie le reste.

Résolument dynamique, le titre fait la place belle à la voix de la chanteuse corse qui domine la chanson. Mais Kylie Minogue existe à travers un couplet entièrement chanté dans la langue de Molière et, surtout, grâce à la petite ritournelle entêtante de son tube mondial de 2001 : Can't Get You Out Of My Head.

Ce titre électro-pop a été produit par le DJ Bob Sinclar. Ce nouveau single permet à Jenifer de donner un second souffle à son dernier album baptisé Nouvelles pages qui contenait déjà le tube Notre Idylle par exemple. La chanteuse française annonce donc une réédition de cet album qui devrait intégrer ce duo international.