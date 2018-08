publié le 17/08/2018 à 12:04

Patrick Fiori est plus en forme que jamais. Le coach de The Voice Kids, a offert à ses fans un magnifique dixième album studio. Baptisé Promesse, ce disque est un pas de côté pour l'artiste de 48 ans. Sa musique est épicée de boucles électro et ponctuée d'un soupçon de son urbain, comme en témoigne sa collaboration avec le rappeur de Marseille, Soprano, et leur titre Chez Nous [écrit et composé par Jean-Jacques Goldman], dont le clip vidéo cumule plus de 23 millions de vues sur YouTube. L'interprète de 4 mots sur un piano s'est confié, dans Y'a de la voix, sur son parcours musical.



"J'ai découvert ma voix entre neuf et dix ans et j'ai fondu en larmes (...) J'ai commencé à chanter devant mon premier public, ma famille (...) J'ai commencé à chanter du Jacques Brel, du Édith Piaf, et du Charles Aznavour, c'était mes premiers maîtres (...) et puis doucement, aucun travail sur la voix, aucun cours de chant, j'ai commencé à fabriquer mon petit jardin secret", explique-t-il au micro de RTL.

Un parcours atypique pour le chanteur d'origine arménienne, qui aime se rappeler à quel point fredonner lui procurait du bien. "Le fait de chanter me procurait des sensations exceptionnelles : du plaisir, de la joie et du bonheur, et puis c’était aussi une échappatoire pour y glisser un peu de tristesse, un peu de douleur", confie-t-il.

Patrick Fiori donnera plusieurs concerts, partout en France, à la rentrée. On le retrouvera également dans la nouvelle saison de The Voice Kids, diffusée sur TF1.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce vendredi 17 août

Le producteur de cinéma, Phillippe Rousselet nous raconte les secrets de tournage du film Les Femmes du 6ème étage. Une formidable comédie sociale, réalisée par Philippe Le Guay, avec Sandrine Kiberlain et Fabrice Luchini, sortie en 2011, qui a rassemblé plus de 2 millions de spectateurs dans les salles.



Le film est adapté d'un roman, et pas n'importe lequel, comme nous l'explique le producteur de 50 ans : "Au départ, Les Femmes du 6ème étage provient d'un livre qu'avait écrit François-Marie Banier, qui s'appelait : Les Femmes du métro Pompe, dont ont avait acheté les droits".



Enfin, notre coup de cœur littéraire de la saison, Millésime 54 d'Antoine Laurain, aux éditions Flammarion. Cet auteur parisien a le don de raconter des histoires teintées de merveilleux. Ici, l'écrivain livre un suspense souriant et poétique au travers de 4 personnages, tous très différents.