Héritage de Johnny Hallyday : la réponse de David après le revirement de Laeticia

publié le 17/10/2019 à 16:33

Après de nombreux retournements de situation, le feuilleton de l'héritage de Johnny Hallyday arriverait-il à sa paisible conclusion ? La veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, a annoncé ne pas vouloir finalement faire appel du jugement qui a consacré la compétence des tribunaux français pour trancher le litige qui l'oppose aux aînés de son mari concernant son héritage. "Aujourd’hui, lorsque je vois grandir nos filles, je sens la nécessité et l’espoir indéniable d’un lendemain de paix paisible et serein, un lendemain digne de notre histoire, à la hauteur de nos rêves partagés", a justifié Laeticia Hallyday dans un long post sur le réseau social Instagram. Une main tendue que semble apprécier le camp adverse.

"Nous sommes heureux de ce revirement de Laeticia Hallyday car depuis le début de l’affaire nous sommes favorables à la discussion", a confié Me Pierre-Jean Douvier, l'avocat de David Hallyday à nos confrères de Télé-Loisirs. "Il y a eu deux signes d’apaisement : le premier c’est le caveau familial même si je crois qu’il serait presque fini donc c’est un peu comme si une personne nous demandait un permis de construire pour une maison alors que la maison... est déjà construite. Mais bon, je préfère rester positif."

Et le conseil de David Hallyday de continuer : "Le second signe, c’est sa décision de se désister de son appel. C’est de bon augure et nous attendons de sa part qu’elle nous propose une rencontre. En tant qu’avocat de David Hallyday, nous avons toujours été solidaires de Laura Smet. Mais au-delà de cela, nous prenons en compte le fait qu’il y a quatre enfants : nous veillons à ce que les intérêts de Jade, Joy, Laura et David soient pris en compte. En tout cas, le souci de David qui est un artiste est de faire perdurer l’image et l’œuvre de son papa", a-t-il conclu.