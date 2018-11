publié le 13/11/2018 à 18:49

Une longue, très longue journée pour les candidats de The Voice dont le tournage de la saison 8 a débuté le 12 novembre dans les studios du Lendit en Seine-Saint-Denis.



C'est mi-octobre que la production a commencé le montage du plateau. Celui-ci a duré 15 jours. Elle tourne ici jusqu'à la mi-janvier. Puis le tournage reprend au moment des directs quelques semaines plus tard.

20h25 sur le plateau du Lendit, l'ambiance est déjà survolté, voilà 2 heures que le public patiente chauffé à blanc par un animateur qui lance des "Comment ça va ?" "Vous êtes chauds ce soir ?" "Ah, c'est super, vous êtes super !", avant de donner quelques consignes dont une, immuable depuis le lancement du télé crochet de TF1 : "Quand les fauteuils se retournent, vous pouvez réagir à ce que disent les coachs, mais pas de houuu, pas de cris négatifs, toujours de la bienveillance, toujours du positif."

Le tournage débute avec 1h30 de retard, mais personne dans le public n'a l'air de s'en inquiéter, trop heureux d’être là. Voici enfin les 4 coaches "un quatuor inédit" lance Nikos Aliagas. Jenifer (dans une copie de la célèbre robe miroirs de Paco Rabanne portée par Françoise Hardy en 1968) alors que Mika avait enfilé une veste rouge décorée et dessinée par sa maman présente en coulisses, costume velours noir pour Julien Clerc, et ensemble jean et Chapeau pour Soprano.

Le jury affiche déjà une belle complicité

Un tournage qui débute par "La Collégiale du jury", une reprise de Let the Sun Shine (chanson extraite du film Hair en 1967, et qui a repris en 1969 sur scène en français avec Julien Clerc). Le jury affiche déjà une belle complicité, Soprano et Julien Clerc en duo pour le refrain en français, Mika et Jenifer en Anglais.



Ovationnés par le public, comme le seront quelques minutes plus tard Kendji et Claudio Capéo venus interpréter pour la deuxième partie de soirée (The Voice, la suite) leur duo Que dieu me pardonne (qui figure sur le 3ème album de Kendji sorti en septembre dernier). Nouvelle ovation.



Nikos les rejoint alors sur scène et lance "The Voice, la suite c'est terminé, quel prime ! Bonne soirée et à la semaine prochaine", lançant ensuite au public cette boutade : "Bon ben, c'est bon vous pouvez rentrer chez vous".

Une voix dans les hauts parleurs

"On se met en place s'il vous plait", et c'est parti pour 6 heures de tournage. 23 talents sur les 130 tenteront leur chance ce soir. De l'étonnant, du magnifique, du surprenant... Jeunes, moins jeunes, la saison 8 promet déjà quelques jolis frissons.



Dès les premières minutes la mayonnaise prend entre les 4 membres du jury, c'est assez étonnant, Julien Clerc est particulièrement couvé par Mika. Les deux chanteurs ne sont pas assis côte à côte, séparés par Jenifer, mais ils échangent : beaucoup de regards, et, c'est drôle, appuient sur leur buzzer quasiment en même temps. "Tu as volé mes mots" dira plusieurs fois Julien Clerc à Mika quand il s'agira d'argumenter pour récupérer dans son équipe tel ou tel chanteur.



Palme de la rapidité à Soprano, premier coach à se retourner. 7 secondes après que le premier talent ait commencé à chanter ! Il faudra regarder l'émission pour comprendre pourquoi.

Julien Clerc couvé et choyé par ses camarades

Et puis il y a les petits gestes discrets et bienveillants, quand Julien Clerc se trompe de côté de scène pour raccompagner un talent après une prestation, les autres coachs lui font un petit geste discret pour indiquer la bonne sortie.



Ou encore quand il s'agit de prendre la parole. Il faut savoir que le jury n'a pas d'oreillette pour communiquer avec la production, ils ont donc dans leur fauteuil un petit livret avec la liste des chansons et l'interprète original. Et surtout l'ordre de prise de parole à l'issue de la prestation. Sur telle chanson c'est Jenifer qui intervient en premier et ainsi de suite.



La mayonnaise prend a tellement bien pris hier soir que plusieurs fois les jurés s'en étonneront. Lors d'une bataille pour récupérer un talent par exemple. Julien Clerc lance alors Mika : "Non mais attend je t'ai beaucoup regardé à la télévision faire ça".

Le "piège"

Les coaches arrivés à midi sur place, ont eu l'occasion de se parler longuement, d'échanger... Mais cela n’empêchera pas Julien Clerc de tomber dans le panneau de la chanson 'attrape coach". "Et pourtant vous m’aviez prévenu !", lance le patriarche à ses camarades, après avoir été le seul à se retourner sur une chanson qui le touchait pour une raison particulière.



Les talents défilent, sans temps mort ou presque : dans son enthousiasme à appuyer sur le buzzer Mika n'a pas vu son collier s'approcher dangereusement de son œil droit. Résultat : un petit bobo soigné en un temps record par une armée de maquilleuses (rien de grave) le tournage reprend aussi sec dans la joie et la bonne humeur.

On change deux règles

Deux évolutions dans le règlement de The Voice. La première : Le Bloc. Une nouvelle règle qu'on a vu apparaître lors de cette première journée de tournage. Sur les 4 fauteuils, (au passage unique il n'y a pas de double si jamais ils en cassent un), la production a installé 3 boutons supplémentaires sous le gros buzzer rouge. Sur chacun des nouveaux boutons : un prénom. Exemple : nous sommes sur le fauteuil de Jenifer, devant elle un bouton "Julien", un "Mika" et un "Soprano"... Pendant l'audition, Jenifer a la possibilité d'appuyer sur un des boutons pour bloquer son concurrent, l’empêcher de pouvoir choisir un candidat et inversement.



Mika a testé ce "Bloc" contre Jenifer. Il savait qu'elle craquerait pour le talent qui venait de se produire sur scène. Mais ce que Mika n’avait pas prévu c’est que Jenifer ne s’en est pas rendue compte. Ce n’est qu’au moment où les fauteuils se retournent que le coach bloqué découvre au sol une grande bande rouge avec marqué "Bloqué". Encore faut-il qu’il baisse les yeux, ce que Jenifer n’a pas fait dans un premier temps avant de pousser un hurlement face à un Mika hilare.



La revanche pour la chanteuse est arrivée quelques secondes plus tard, parce que ce que n’avait pas compris Mika c’est que cette possibilité de bloquer un coach concurrent n'est valable qu’une seule fois pendant toutes les auditions à l’aveugle. Soit plusieurs semaines de tournage. C’est le producteur de l’émission qui viendra expliquer à Mika cette petite ligne du règlement. "Ah mais non ! mais je... mais noooon" lancera Mika sans retour en arrière possible.

Une autre nouveauté non dévoilée

L’autre nouvelle étape, que la production n’a pas souhaité à ce stade détailler, interviendra à la fin des auditions à l'aveugle. Lors de l'étape 2 de The Voice : "C’est une idée que nous avons eu en France et que nous avons proposé à John de Mol (créateur du format) et qui a été acceptée et qui sera même appliquée dans d’autres pays", a expliqué avant le tournage Matthieu Grelier le directeur des programmes de ITV Studios France sans plus de détails. Mystère donc. Mais vu le sourire sur le visage de Mathieu Grelier on imagine que cela va encore plus pimenter le jeu.



23 talents sur 130 sélectionnés pour cette saison 8 ont tenté leur chance. Des prestations époustouflantes, drôle pour certaines (coucou Coco) , décalées, et très personnelles pour d’autres. Un des talent fera même dire à Mika que c'était pour lui la meilleure prestation en 6 ans de The Voice ! c'est dire si cela promet pour la suite.

Un Julien Clerc très pédagogue

Si Jenifer et Mika ont affiché une belle-vieille complicité, Soprano l'a joué cow-boy solitaire en se levant souvent pour aller interpeller ses camarades, Julien Clerc en patriarche s’est voulu très, très, pédagogue, pour les talents comme pour le téléspectateur. Justifiant chaque mot, chaque choix en s’appuyant sur la technique, le "matériaux" (la voix). "Vous aviez le trac ?", a-t-il lancé ainsi à un candidat dont la voix a flanché légèrement sur les 5 premières secondes de sa prestation.



"Si vous aviez changé de tonalité vos médiums seraient ressorti". S'en est suivi une explication de technique vocale, avant que le chanteur ne cite Rachmaninov et l'influence de la musique classique dans la musique pop-rock.



Un tournage, ponctué de plusieurs pauses pipi, distributions de bouteilles d'eau (après les sandwichs offerts) qui s'est terminé à 2 heures du matin. Les yeux et les oreilles ravis pour le public comme pour la production et les coaches. Eux, ont quitté les studios autour de 3 heures du matin après un long débriefing autour d’un plateau de fromages et de charcuterie dans les loges. Débat autour des tactiques des uns et des autres. Cette saison 8 promet en tout cas déjà d’être un grand, très, très grand cru.