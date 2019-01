publié le 20/01/2019 à 14:00

David Hallyday à quelque chose à nous dire...

Le 7 décembre dernier, David Hallyday publiait J’ai quelque chose à vous dire, son treizième album studio. Le chanteur y rend notamment hommage à son père, Johnny Hallyday, disparu en 2017. C’est un album puissant, plein d'émotion et surtout très personnel que livre David. En un mois et demi d’exploitation, l’opus s’est déjà vendu à plus de 50.000 exemplaires et a décroché un disque d’or.

Pochette de l'album "J'ai quelque chose à vous dire" de David Hallyday

Avec ce disque qu’il dit "thérapeutique", l’artiste au 30 ans de carrière sort du silence après de plusieurs mois loin des médias. C’est donc en musique, que David Hallyday a décidé de s’exprimer et faire son deuil. "Il fallait que je sorte ce que j'avais à l'intérieur de moi. Il y avait trop de choses qui étaient enfouies et c'est sorti tout seul en fait", a-t-il déclaré récemment au micro de RTL. Et de rajouter : "Il y a un petit peu de colère. Forcément ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tout le monde sait que c'est mauvais de garder les choses à l'intérieur. (…) Et ça c'est la meilleure façon pour moi d'aller de l'avant. Je raconte simplement mes peines et mon soulagement en même temps".

J’ai quelque chose à vous dire comporte 11 chansons. Si la musique a été entièrement pensée par l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps, pour le texte, l’homme de 52 ans a fait appel à Lionel Florence, Julie d'Aimé et Arno Santamaria. On y trouve ainsi des ballades aux sonorités pop rock, de l’amour, de l’espoir mais aussi la nostalgie du temps qui passe.



Le premier extrait de l'opus s'intitule Ma dernière lettre. La chanson a été co-écrite par Arno Santamaria. Il s’agit ici d’une une lettre imaginaire dans laquelle Johnny Hallyday s'adresse à son fils. Un superbe clip accompagne le titre. Il a été réalisé par Laura Smet, la sœur du chanteur. Voici d'ailleurs les images du live de l'artiste dans le Grand Studio RTL présenté par Eric Jean-Jean il y a quelques semaines...

> David Hallyday - "Ma dernière Lettre" (Live) - Le Grand Studio RTL

David Hallyday est actuellement en tournée pour défendre son nouvel opus. Dans les mois à venir, vous pourrez donc aller l’applaudir un peu partout en France.