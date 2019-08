publié le 12/08/2019 à 12:57

On connaît les grands vainqueurs de la 21e cérémonie des Teen Choice Awards qui s'est déroulée le dimanche 11 août 2019. Les adolescents américains, âgés de 13 à 19 ans, ont voté sur les réseaux sociaux pour attribuer des prix dans les domaines du cinéma, de la musique, de la télévision, des jeux vidéo, du sport et d'internet.



Lucy Hale (Pretty Little Liars) et le youtubeur David Dobrik ont présenté l'événement qui s'est déroulé sur la plage d'Hermosa Beach, en Californie. Des artistes comme One Republic et Mabel se sont produits sur scène et Taylor Swift a reçu le tout premier Icon Award (une planche de surf avec les photos de ses trois chats). La chanteuse américaine en a profité pour annoncer la sortie de son prochain single intitulé Lover.

Parmi les gagnants de cette cérémonie, After a remporté le prix du meilleur film dramatique et les acteurs du long-métrage, Hero Fiennes Tiffin et Josephine Langford, ont respectivement décroché les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour un film dramatique.



Avengers : Endgame a également remporté de nombreux prix, tout comme la Stranger Things, dans la catégorie des séries. La groupe de K-pop BTS a une nouvelle fois démontré sa popularité, Billie Eilish a été sacrée meilleure artiste féminine et artiste la plus originale et Shawn Mendes, lui, a été désigné meilleur artiste masculin.

Le palmarès

Cinéma

Prix du meilleur film dramatique : After

Prix du meilleur acteur de film dramatique : Hero Fiennes Tiffin - After

Prix de la meilleure actrice de film dramatique : Josephine Langford - After

Prix de la meilleure comédie : Crazy Rich Asians

Prix du film de l'été : Spider-Man : Far From Home

Prix de l'acteur du film d'été : Tom Holland - Spider-Man : Far From Home

Prix de l'actrice du film d'été : Zendaya - Spider-Man : Far From Home

Prix du méchant de film : Josh Brolin – Avengers: Endgame

Prix du meilleur film d'action : Avengers: Endgame

Prix du meilleur acteur de film d'action : Robert Downey Jr. – Avengers: Endgame

Prix de la meilleure actrice de film d'action : Scarlett Johansson – Avengers: Endgame

Prix du meilleur film de science-fiction : Aladdin

Prix du meilleur acteur de science fiction : Will Smith - Aladdin

Prix de la meilleure actrice de science fiction : Naomi Scott – Aladdin

Black Widow dans "Avengers : Endgame" Crédit : Marvel Studios

Télévision

Prix de la meilleure série dramatique : Riverdale

Prix du meilleur acteur de série dramatique : Cole Sprouse – Riverdale

Prix de la meilleure actrice de série dramatique : Lili Reinhart – Riverdale

Prix de la meilleure série d'action : MacGyver

Prix du meilleur acteur de série d'action : Stephen Amell – Arrow

Prix de la meilleure actrice de série d'action : Gabrielle Union – L.A.'s Finest

Prix de la meilleure série-comédie : The Big Bang Theory

Prix de la série de l'été : Stranger Things

Prix de l'acteur de la série de l'été : Noah Schnapp — Stranger Things

Prix de l'actrice de la série de l'été : Millie Bobby Brown — Stranger Things

Prix de la série d'avant : Friends

Une partie du casting de "Stranger Things" pendant le tournage de la saison 4 Crédit : Netflix

Sport

Prix du meilleur athlète : Stephen Curry (Basket-ball)

Prix de la meilleure athlète : Serena Williams (Tennis)



Musique

Prix de l'artiste féminine : Billie Eilish

Prix de l'artiste masculin : Shawn Mendes

Prix du meilleur groupe : Why Don't We

Prix de l'artiste hip-hop : Cardi B

Prix de l'artiste rock : Panic! At The Disco

Prix de la chanson R&B/Hip-Hop : Lil Nas X (feat. Billy Ray Cyrus) – Old Town Road [Remix]

Prix de l'artiste qui "sort du lot" (breakout artist, ndlr) : Billie Eilish



Prix de l'artiste international : BTS

Prix de la collaboration : BTS feat Halsey - Boy With Luv

Prix de la chanson de l'été : Shawn Mendes and Camila Cabello - Señorita

Prix du groupe de l'été : Jonas Brothers

Prix du gamer : PewDiePie

Prix du groupe de fans : #BTSARMY

Le groupe sud-coréen BTS Crédit : Sipa