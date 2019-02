VIDÉO - "After" : le "50 nuances de Grey" des ados dévoile son trailer affriolant

publié le 14/02/2019 à 18:48

Une jeune femme belle et sage. Un bad boy avec tatouages et blouson de cuir. Et une histoire torride entre ces deux jeunes gens qui a séduit des millions de lecteurs à travers le monde. Voilà le cadre de ce qui pourrait bien être le prochain plaisir coupable du cinéma.



La saga littéraire de l'auteure américaine Anna Todd, écrite sur un téléphone portable et publiée tout d'abord sur la plateforme Wattpad, est devenu un best-seller qui a naturellement intrigué les producteurs.

Après Twilight et 50 nuances de Grey, voici After. L'histoire de Theresa "Tessa" Young (Josephine Langdford, sœur de Katherine, l'héroïne de 13 Reasons Why) jeune femme rangée qui abandonne son plan de vie tout tracé pour céder aux avances d'Hardin (Hero Fiennes Tiffin, neuve de Ralph Fiennes), jeune homme peu fréquentable.

L'histoire se décompose en plusieurs tomes qui, naturellement, appellent plusieurs films. Le premier volume devient le film "After : Chapitre 1". L'affiche, jusqu'à la police d'écriture, est une copie-conforme du style 50 nuances de Grey. La musique de la bande-annonce, signée Ariana Grande, prolonge la ressemblance. Un film dont la promotion tombe pendant la période de la Saint-Valentin et qui est attendu au cinéma le 17 avril.

Les affiches de "After" et "50 nuances de Grey" Crédit : Montage RTL.fr