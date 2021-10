"On est en direct" : le coup de gueule de Pierre Arditi face aux propos de Cyril Hanouna

Cyril Hanouna était l'invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé dans l'émission On est en direct ce samedi 9 octobre, à l'occasion de la sortie de son livre "Ce que les Français m’ont dit" (éditions Fayard), co-écrit avec Christophe Barbier. Léa Salamé revient sur un passage du livre affirmant qu'il fallait donner la parole à tout le monde, complotistes et extrêmes, afin de "les comprendre et les contredire".

La présentatrice décide de prendre l'exemple de Jean Messiha, ancien cadre du Rassemblement national fréquemment invité dans l'émission Touche Pas à mon poste, qui continue de tenir des propos extrêmes. Ce à quoi Cyril Hanouna répond : "Jean Messiha aujourd'hui, ce n'est plus un homme politique dans la tête des gens, c'est un showman. Est-ce que demain on va voter pour un showman ? Je suis pas sûr".

Des propos qui font réagir Pierre Arditi, également invité sur le plateau. "On ne sait pas, mais c'est à la mode en ce moment. On a les héros qu'on mérite. On peut se bagarrer contre ça. Moi personnellement, j'aurais plutôt tendance à me bagarrer contre ça. Laissez ça aux acteurs, c'est leur métier, ils font ça beaucoup mieux que ces gens qui font de la politique et qui pensent que c'est bien de faire de la politique en allant dans des shows télévisés".

L'acteur de 77 ans de continuer aux sujets des hommes et femmes politiques : "On ne leur demande pas d'aller dans des shows télévisés, on leur demande de résoudre des problèmes pour que les hommes et femmes aillent moins mal ou mieux. Le reste, on n'en a absolument rien à foutre. Ça m'exaspère au dernier degré, j'en ai marre de ça", tranche l'acteur.