Cyril Hanouna sur RTL : "Je ne crée pas le buzz, c'est le buzz qui vient à moi"

Cyril Hanouna ne recherche "pas du tout" le buzz et le clash dans son émission Touche pas à mon poste. "Je ne crée pas le buzz, c'est le buzz qui vient à moi. On fait une émission en direct. Franchement je ne crée pas le buzz, je suis le plus naturel possible dans mes émissions", démarre l'animateur au micro de RTL ce mardi 5 octobre.

"Je demande aux gens qui viennent et aux gens qui sont autour de la table d'être le plus naturel possible, de ne pas jouer un jeu, de venir avec leurs convictions, leurs idées, de dire ce qu'ils pensent. Je leur dis souvent avant de rentrer dans l'émission : 'Le seul maître mot c'est : faites-vous plaisir et dites ce que vous pensez'", poursuit Cyril Hanouna.

"Et moi, je ne joue pas de rôle dans l'émission, donc il y a mes humeurs. C'est ce qui s'est passé avec Sophie Tapie (un "accrochage" quelques jours avant le décès de Bernard Tapie sur TPMP, ndlr). Avec Sophie Tapie, par exemple, je me suis trouvé nul", confie-t-il.

Twitter est un outil qui me sert énormément pour faire mon émission Cyril Hanouna

Avec ses millions de followers, Cyril Hanouna est très actif sur les réseaux sociaux, dont Twitter. "C'est un outil qui me sert énormément pour faire mon émission (...) Je regarde ce qui est en top tendance, je regarde les sujets les plus commentés sur Facebook (...) et je regarde un peu ce qui ressort et je fais l'émission par rapport aux sujets qui sont les plus commentés. J'essaye de coller le plus à l'actu", conclut Cyril Hanouna.