Sébastien Thoen raconte sa soirée avec la réalisatrice Justine Triet

Ce jeudi 8 juin, Sébastien Thoen est revenu sur sa soirée de mercredi passée avec une réalisatrice, qui a fait la une de l'actualité à la fin du Festival de Cannes : Justine Triet. "La rebelle du 7ᵉ art qui, il y a quinze jours, au festival de Cannes, entre trois coupes de champagne Ruinart, douze macarons Ladurée, une robe Chanel, un chauffeur privé G7, 100 grammes de cocaïne et trois kilos de cosmétiques offerts (...) a suscité une polémique qui dure encore", décrit l'humoriste.

"Quand je retrouve Justine hier, attablée au Courtepaille de Mantes-la-Jolie en train de déguster le plus simplement et humblement du monde sa salade d'accueil : noix, vinaigrette en plastique et batavia, vous connaissez... Je lui affiche tout de suite mon soutien sans failles et je lui dis 'bravo Justine, tu as enfin fustigé cette dictature socialiste qui nous pourrit la vie depuis maintenant 2000 ans, ce système dégueulasse qui fait tant de mal aux gens du cinéma et à tous les propriétaires de résidences secondaires du cap ferret et de l’île de Ré'", salue-t-il.

Sébastien Thoen a aussi rendu hommage à une "association à but non lucratif qui finance généreusement l'ensemble du cinéma français depuis 40 ans" : "Canal+, fierté de la France, joyau de l'Hexagone qu'on peut applaudir", juge-t-il non sans un sourire aux lèvres.

