Réforme des retraites : la contestation a été "niée de façon choquante", dénonce Justine Triet

La Française Justine Triet a remporté samedi la Palme d'or à Cannes pour Anatomie d'une chute, devenant la troisième réalisatrice sacrée de l'histoire du Festival. Lors de son discours elle s'est exprimée sur la réforme des retraites et le monde de la culture. "Je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante", dit la réalisatrice.

"Ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néo-libéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là devant vous", ajoute-t-elle.

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a réagi sur Twitter : "Heureuse de voir la Palme d’or décernée à Justine Triet, la 10ème pour la France ! Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n’aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. Ne l’oublions pas".

