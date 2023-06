VIDÉO - Pour Élodie Poux, "la fête des mères n'a plus vraiment le vent en poupe"

Comme chaque mercredi, Élodie Poux répond aux questions des enfants sur l'actualité. Cette semaine, elle a reçu une lettre l'arrière-arrière-arrière-petite-fille du Maréchal Pétain, la petite Coup, Pétain Coup. Elle se demande pourquoi la fête des mères, qui correspond aussi à la fête des gens qu'on aime, afin d'inclure la diversité des situations familiales dans lesquelles les enfants peuvent se trouver, n'est plus si attendue et célébrée qu'autrefois. "Avant tout le monde aimait cette fête et maintenant personne ne l'aime", s'interroge la petite fille.

"Effectivement, la fête des mères n'a plus vraiment le vent en poupe [...] parce qu'elle est commerciale cette fête et que les mamans n'ont plus envie de voir arriver leur conjoint, l'air penaud, avec un fer à repasser comme cadeau", explique Élodie Poux. "Les mamans n'ont pas envie de voir débarquer leurs trois gosses avec un plateau petit déjeuner au lit", et de se renverser du café brûlant dessus, raconte-t-elle.

"Les tartines au Nutella, je vous dirais bien que ça me va droit au cœur, mais vu les calories, ça me va droit au cul", ajoute l'humoriste. Non, selon elle, cette fête devrait être tout autre chose. "Ce que veulent les mamans, c'est que papa décide d'aller passer ce dimanche-là au parc avec les gosses, au McDo, au cinéma, sur Pluton, on s'en fout", conclut Élodie Poux.

