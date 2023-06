Mathieu Madénian : les médecins ne nous prennent pas pour des idiots ?

Mathieu Madénian a appris une mauvaise nouvelle : le chroniqueur doit de se refaire opérer de la mâchoire. Un sujet d'actualité chaude particulièrement intéressant, d'autant plus qu'il ronfle très fort et qu'il risque de souffrir d'apnée du sommeil. "Ma meuf m'a shazamé en train de ronfler : c'est du Barry White", ironise-t-il. Malheureusement, Mathieu Madénian est terrifié à l'idée de se faire opérer, à cause d'une mauvaise expérience.

"J'étais allongé dans le bloc, il y avait plein de gens qui tournaient autour de moi et qui s’en foutaient de ma gueule. J’avais l'impression d’être une hôtesse de l’air en pleine démonstration des consignes de sécurité", raconte-t-il. Il confie avoir l'impression "que les médecins nous prennent pour des idiots". Lors d'une prise de sang récemment, l'humoriste a souffert d'un malaise. "Il m’a amené un croissant !", s'est-il exclamé,"c’est ça la médecine. Si un jour vous vous videz de votre sang, c'est une viennoiserie qu’il faut prendre".





